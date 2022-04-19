رمضانهم فى السجن.. حنين حسام فتاة تيك توك خلف القضبان لمدة 3 سنوات

كتب أحمد حسني

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.

-حنين خلف القضبان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة فتاة التيك توك حنين حسام، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى البشر.

ووجه القاضي رسائل قوية لـ"حنين حسام" قبل النطق بالحكم، قائلا لها:" المحكمة أخذتك بقسط من الرأفة نظرا لحداثة سنك، عسى يكون ما حدث درسا لك، وردع لكل من يريد أن تكوني قدوة له في هذا العمل المشين، ورسالة لكل أب كلا يراعي أبنائه، فكلكم راع ومسئول عن رعيته".

وقابلت "حنين حسام" الحكم بالبكاء والانهيار، فيما أصيبت أسرتها بحالة من الصدمة الشديدة، ودخلوا في نوبة بكاء، ورفضوا الحديث مع وسائل الإعلام.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات.