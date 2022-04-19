رفع 200 طن مخلفات بطنطا ورفع كفاءة الطرق بالمحلة والسنطة

الغربية - محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ حملات النظافة المكثفة والدورية فى مراكز ( السنطة ، طنطا ، المحلة وحى ثان المحلة)، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة للطرق، وذلك من خلال مسح الطبانات وتفريغ صناديق القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تمت أعمال النظافة أمام الوحدة المحلية بقرية شبرا قاص، السنترال، البريد، نقطة الإطفاء ومنطقة الموقف إلى جانب كنس الكبارى بقريتى مسهلة والمنشأة الكبرى ومسح الطبانات بطريق 74 القرشية – شبشير ، طريق رقم9 ، الطريق السريع السنطة – طنطا.

وفى ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بحملة نظافة مكثفة بالوحدات المحلية حيث تم خلالها رفع 200 طن قمامة ورفع كفاءة للطرق حيث تم مسح الطبانات بطريق (طنطا - كفر الزيات، طنطا – المحلة، طنطا – كفر الشيخ الدولى).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بحملة نظافة بالقرى وأمام المصالح الحكومية، تم خلالها رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع بقرى (بطينه، القيصرية، نمره البصل، دمتنو، بلقينا، محله حسن، ميت الليت ، دمرو، من أمام مجمع المصالح الحكومية بصفط تراب) إلى جانب رفع كفاءة طرق ( المحلة - طنطا ، المحلة – دمرو والمحلة- المنصورة ) .

وشهد حى ثان المحلة أعمال نظافة مكثفة تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات بالإضافة إلى الجمع المنزلى وتفريغ صناديق القمامة بجميع أنحاء الحي، ومنها ميدان أبو حشيش، كوم مصنع القاضي، كوم حندق حجازي، جوار جامع المنسوب، كوم الغنم شارع الترعة، أمام مقابر الششتاوى.