ربة منزل تكشف كواليس قتل مقاول لزوجتيه بكرداسة: ضربهم بالرصاص في الرأس

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ربة منزل، وراء اكتشاف جريمة قتل زوجتين على يد زوجهما، المقاول في كرداسة، حيث ذكرت ربة المنزل أنها ترتبط بعلاقة قرابة بالمتهم، وتصادف مشاهدتها له خلال توجهه لركوب السيارة، وملابسه ملطخة يالدماء.

وفور انصرافه تناهى لسمعها صوت استغاثة صادرة من داخل مسكنه، فتوجهت لاستكشاف مصدر الصوت، وفوجئت بإحدى زوجتيه مفارقة الحياة، غارقة في الدماء، بينما زوجته الثانية، مصابة وعلى قيد الحياة، فتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة اثناء نقلها.

وكشفت مناظرة الجثتين، أن المتهم أطلق النار عليهما من سلاح ناري طبنجة، وأصاب زوجتيه بالرأس، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إعداد الأكمنة لضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربتي منزل داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن مقاول اطلق النار على زوجتيه اللتان تقيمان معه بذات المسكن، وفر هاربا، واكتشتفت إحدى قريباته الجريمة وابلغت رجال المباحث.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الاكمنة لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.