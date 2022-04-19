اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء فرنسا: الحكومة ستقدم استقالتها حال إعادة انتخاب ماكرون رئيسا للبلاد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:33 ص
رئيس وزراء فرنسا: الحكومة ستقدم استقالتها حال إعادة انتخاب ماكرون رئيسا للبلاد رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس إنه سيقدم استقالته واستقالة الحكومة خلال الأيام القادمة، وذلك في حال إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وأضاف كاستكس في حوار خاص لقناة "فرانس انتر" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن كل هذا يتوقف على مصير صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد القادم.. ملمحا إلى إمكانية البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقررة من 12 إلى 19 يونيو المقبل في حال فوز المرشحة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية على النحو الذي يسمح به الدستور.

وأكد أنه من ضمن الأشخاص الذين يأملون بشدة أن يتم إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

يذكر أن ماكرون تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في 10 أبريل الجاري، بنسبة 6ر27% من الأصوات، متقدما على لوبان التي حصدت 4ر23% وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

 


الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

الاليزية

اخبار فرنسا

الانتخابات الفرنسية

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

أريك زامور

أريك زيمور

موعد الانتخابات الفرنسية

موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الاولي من الانتخابات الفرنسية

جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

فرز أصوات الانتخابات الفرنسية

نتائج الانتخابات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة