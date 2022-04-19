رئيس وزراء بوروندى يعبر عن اعتزازه الكبير بمكانة مصر إقليميا ودوليا

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس وزراء بوروندي "آلان بنيوني" السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السفير المصري لرئيس الوزراء البوروندي في هذا السياق على مواصلة واستمرار الاهتمام المصري بتعزيز وتوثيق علاقات البلدين الشقيقين ودفعها قدماً نحو آفاق أرحب، وكذا استمرار تقديم الدعم المصري المتكامل لخطة التنمية البوروندية الشاملة.

هذا وقد عبر رئيس الوزراء البوروندي عن اعتزازه الكبير بالدور والمكانة المصرية المشهودة على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية وخاصة الصعيد الإفريقي، مثمناً حرص مصر الدائم على مساندة تطلعات وطموحات كافة الدول والشعوب الإفريقية، ومعرباً عن تقديره لتطور مسار العلاقات المصرية البوروندية. كما أشاد بالدعم المصري الملموس لبلاده في الكثير من القطاعات الحيوية التي تمثل الركائز الأساسية لخطة التنمية البوروندية الشاملة.