رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمجلس مركز ضمان الجودة لمناقشة خطط اعتماد الكليات

الإسماعيلية: السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة نشر ثقافة الجودة في كل الكليات، والإدارات التابعة للجامعة حتى تصبح سمة لمنظومة العمل بالجامعة وجزءا من ثقافة الجميع كل في موقعه، مقدماً الدعم الكامل لجميع قطاعات الجامعة للارتقاء بمخرجاتها وفقا للمعايير القومية للاعتماد.



جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل مع أعضاء مجلس إدارة مركز ضمان الجودة، بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة، وأعضاء المجلس الدكتورة سمية حسني، الدكتورة وفاء عبد العظيم، الدكتورة ثناء النحلة، الدكتورة علا لهيطه، الدكتور إبراهيم حسين، الدكتورة داليا منصور، الدكتور مجدى عثمان، الدكتورة غادة حداد.

ناقش الاجتماع الوضع الحالي للجودة فى كليات الجامعة ما بين كليات معتمدة يمثلون 7 كليات، وأخرى تتقدم للاعتماد خلال العام الحالى هى السياحة والفنادق، والحاسبات.

هذا وشدد مندور على ضرورة المتابعة المستمرة لوحدات ضمان الجودة بجميع كليات الجامعة، والعمل على تنظيم تبادل الخبرات بين تلك الوحدات بعضها البعض، موضحاً أن كليات العلوم، الزراعة، الآداب والعلوم الإنسانية تستعد للتُقدم للاعتماد البرامجي، كما تم الاتفاق على وضع خطة لتفعيل الجودة بباقى الكليات، وذلك تحقيقاً لهدفنا الأكبر وهو الوصول إلى جامعة معتمدة .



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