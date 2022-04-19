رئيس جامعة أسيوط يستقبل نظيره بجامعة أبين اليمنية لبحث سبل التعاون.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على زيادة أعداد الوافدين الملتحقين للدراسة بها سواء فى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا والقادمين من شتى الدول العربية والأفريقية الشقيقة وكذلك الدول الأجنبية ، موضحاً أن ذلك يأتى استثماراً لإمكانيات الجامعة المتميز علمياً وبحثياً وخاصةً فى ظل ما تتمتع به من صروح رياضية واجتماعية وترفيهية هى الأكبر على مستوى الجامعات المصرية والتى تعمل جميعاً لخدمة أبنائها من الطلاب المصريين والوافدين ، وكذلك لإثراء المناخ الثقافى بين الأفراد وإتاحة الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارات الدول الأخرى ، مؤكدا على عمق اواصر الود والأخوة الذى يجمع بين الشعبين المصرى واليمنى .

جاء ذلك خلال استقبالة للدكتور محمود أحمد المسيرى رئيس جامعة أبين وذلك بحضور الدكتور دويب حسين وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ترحيب الجامعة بأبنائها الطلاب اليمنيين والذين يُعدوا من أكبر جاليات الوافدين الدارسين بالجامعة .

ومن جانبه أشار الدكتور محمود المسيرى عن فخره واعتزازه بانتمائه لجامعة أسيوط وكونه أحد خريجها ، كما كشف أن جامعة أسيوط نجحت فى توحيد اليمنيين والمنتمين إليها عبر منصة إلكترونية تحمل اسم "خريجى جامعة أسيوط " والتى تضم الآلاف اليمنيين ممن تعلموا وتخرجوا بكليات الجامعة المختلفة على مر العقود المتتالية والذى تجمعهم فيها ذكرياتهم وانتمائهم لجامعة أسيوط بعيد عن أى خلاف سياسى أو انتماء حزبى أو عشيرى .

أعقب ذلك توجه الدكتور محمود أحمد المسيرى رئيس جامعة أبين اليمنية لمقابلة الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى أكد خلال حديثه بالضيف اليمنى على ما يوليه قطاع الدراسات والبحوث من اهتمام بالطلاب الوافدين للدراسة بكافة مراحل وتخصصات الدراسات العليا والبحوث فى ظل ما تتمتع به الجامعة من فروع علمية دقيقة ومتطورة فى مختلف المجالات ، مع حرص إدارة الجامعة على توفير كافة التسهيلات من أجل التيسير على الطلاب خلال فترة دراستهم مع توفير لها سبل الرعاية الصحية والاجتماعية وتمتعهم بوحدات الجامعة المختلفة من مدن جامعية وقرية أولمبية والنوادى التابعة لجامعة أسيوط .































رئيس جامعة أسيوط يستقبل نظيره لجامعة أبين اليمنية لبحث سبل التعاون (17)























