اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئاسة فرنسا: القمة الغربية حول أوكرانيا أكدت فرض مزيد من العقوبات على روسيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:22 م
رئاسة فرنسا: القمة الغربية حول أوكرانيا أكدت فرض مزيد من العقوبات على روسيا ماكرون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الرئاسة الفرنسية، إن القمة الغربية حول أوكرانيا أكدت على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال توصلت لاتفاق مع روسيا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الاتصالات بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن تستأنف إلا بطلب من رئيس أوكرانيا.

وتابعت الرئاسة الفرنسية: الوضع الحالي في أوكرانيا صعب ولا يسمح باستئناف الاتصال بين ماكرون وبوتين.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

ماكرون

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنتاجون: واشنطن الآن أكبر مزود للأسلحة إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:10 م

أوكرانيا: أرقام الأمم المتحدة بشأن الخسائر فى صفوف المدنيين "مضللة"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:08 م

البيت الأبيض: قمة بايدن الافتراضية مع قادة أوروبا والناتو ركزت على استمرار دعم أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:07 م

ألمانيا: لن نرسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل أخرى قديمة يستطيعون تشغيلها

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:11 م

كندا تفرض عقوبات على 14 من المقربين للرئيس الروسى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة