رئاسة فرنسا: القمة الغربية حول أوكرانيا أكدت فرض مزيد من العقوبات على روسيا

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الفرنسية، إن القمة الغربية حول أوكرانيا أكدت على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال توصلت لاتفاق مع روسيا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الاتصالات بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن تستأنف إلا بطلب من رئيس أوكرانيا.

وتابعت الرئاسة الفرنسية: الوضع الحالي في أوكرانيا صعب ولا يسمح باستئناف الاتصال بين ماكرون وبوتين.