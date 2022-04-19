دراسة: واقي الشمس بمضادات الأكسدة القوية يمكنه حماية البشرة بشكل أفضل

كتبت إيناس البنا

أفادت دراسة جديدة أن واقي الشمس يمكن أن يوفر حماية كبيرة للبشرة إذا كان يحتوى على مضادات اكسدة قوية.

ووفقا للدراسة التي نشرت في نشرت مجلة " Antioxidants"، أظهرت التجارب أن مضادات الأكسدة تزيل الحديد الزائد في الخلايا ، وبالتالي تساعد الخلايا في الحفاظ على مستوى صحي من الجذور الحرة (نوع من الجزيئات غير المستقرة). ترتبط الجذور الحرة والحديد بشدة بتلف الجلد.

قال الدكتور Charareh Pourzand ، الذي قاد البحث من قسم الصيدلة ومركز الابتكار العلاجي بجامعة باث البريطانية: "من خلال تضمين هذه المواد المضادة للأكسدة القوية في منتجات العناية بالبشرة وتركيبات واقية من الشمس ، وبالتالي حبس الحديد الحر ، يمكننا أن نتوقع الحصول على مستوى غير مسبوق من الحماية من الشمس".

لقد عرف العلماء لبعض الوقت أن رواسب الحديد تعزز ظهور الشيخوخة، لكن الدراسة الأخيرة تسلط الضوء على التفاعل بين الحديد الحر والجذور الحرة في الجلد.

نتيجة للنتائج التي توصلوا إليها ، حث الدكتور بورزاند مصنعي منتجات العناية بالبشرة على النظر عن كثب في فرص تضمين مستخلصات حبس الحديد في منتجاتهم.

تم بالفعل تحديد عدد من المستخلصات الطبيعية التي تحبس الحديد في معمل باث (تشمل عدة فئات من المركبات النباتية والفطرية والبحرية ، من بينها ، مستخلصات من بعض الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور واللحاء والزهور) ، ومع ذلك ، قال الدكتور بورزاند إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يصلح أي من هذه المركبات للأغراض التجارية.

وقالت: "على الرغم من أن مضادات الأكسدة التي حددناها تعمل بشكل جيد في ظروف المختبر، إلا أنها لا تظل بالضرورة مستقرة بمجرد إضافتها إلى الكريم".

"تأتي هذه المستخلصات من النباتات ، وتؤثر العوامل البيئية على استقرارها وفعاليتها على المدى الطويل - أي شيء من الموسم الذي تزرع فيه ونوع التربة وخط العرض ووقت الحصاد يمكن أن يغير القوة التي يمكن من خلالها تحييد الجذور الحرة وكذلك العمل كمصائد حديدية ".

وأضافت: "المطلوب الآن هو توحيد المواد الكيميائية النشطة بيولوجيًا في هذه المستخلصات - بمجرد حدوث ذلك، يمكن ويجب إضافتها إلى المنتجات المصممة لحماية البشرة من الشيخوخة".

تم تصميم واقيات الشمس الموجودة في السوق اليوم إما لحجب الأشعة فوق البنفسجية أو امتصاصها. وبذلك، فإنها تقلل من عدد الجذور الحرة التي تتكون على الجلد - وهذه الجزيئات غير المستقرة هي التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة، في عملية تعرف باسم الإجهاد التأكسدي، تسبب الجذور الحرة ضررًا من خلال إتلاف الحمض النووي ومكونات الخلايا الأخرى، وهذا يؤدي أحيانًا إلى موت الخلايا.

ما لم يؤخذ في الاعتبار في مستحضرات العناية بالشمس ومقاومة الشيخوخة هو دور الحديد، سواء في إتلاف الجلد مباشرة عندما يتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية وفي تضخيم الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.