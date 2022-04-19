دبلوماسى روسى: لا ننوى طرح قضية إجراء تحقيق دولى فى أحداث أوكرانيا بالأمم المتحدة

موسكو (أ ش أ)

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشيف، أن بلاده لا تنوى طرح قضية إجراء تحقيق دولى فى أحداث أوكرانيا، بما فى ذلك ما جرى فى بوتشا، فى الأمم المتحدة، لأنها تشكك في حيادية التحقيق.

وقال إيليتشيف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - :" حتى الآن، لم يُطرح هذا الموضوع في الأمم المتحدة، نحن نحتاج إلى النظر في نوع التحقيق الذي قد يجري ومن سيجريه".

وأضاف الدبلوماسي الروسي:" لسوء الحظ، تُظهر تجربة التحقيقات السابقة، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، موقفا متحيزا بشكل استثنائي"، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة.