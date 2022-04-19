خفر السواحل اليونانى يحتجز ناقلة نفط روسية قبالة جزيرة إيفيا

وقال مسؤولون في خفر السواحل، لصحيفة "كاثميريني" اليونانية، إن الأمر باحتجاز السفينة صدر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان، تماشيا مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون أن الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الروسي كانت في طريقها إلى بيلوبونيز لنقل شحنتها من النفط إلى سفينة أخرى عندما واجهت طقسا سيئا وأبحرت إلى موقع آمن في خليج محمي قبالة بلدة كاريستوس الساحلية في جنوب إيفيا، حيث تم اعتراضها.

وأشار المسؤولون إلى أن طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا، موضحين أنه تم احتجاز السفينة لكن دون الاستيلاء على حمولتها النفطية.