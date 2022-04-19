اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خفر السواحل اليونانى يحتجز ناقلة نفط روسية قبالة جزيرة إيفيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:49 ص
خفر السواحل اليونانى يحتجز ناقلة نفط روسية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة نفط - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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منع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في خفر السواحل، لصحيفة "كاثميريني" اليونانية، إن الأمر باحتجاز السفينة صدر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان، تماشيا مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون أن الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الروسي كانت في طريقها إلى بيلوبونيز لنقل شحنتها من النفط إلى سفينة أخرى عندما واجهت طقسا سيئا وأبحرت إلى موقع آمن في خليج محمي قبالة بلدة كاريستوس الساحلية في جنوب إيفيا، حيث تم اعتراضها.

وأشار المسؤولون إلى أن طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا، موضحين أنه تم احتجاز السفينة لكن دون الاستيلاء على حمولتها النفطية.

 


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