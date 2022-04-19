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خطاب المتشددين فارغ من الإسلام.. 10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب.. إنفو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 م
خطاب المتشددين فارغ من الإسلام.. 10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب.. إنفو 10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب
كتب لؤى على

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أكد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تصريحات مُجدَّدة بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة، نشرتها صحيفة صوت الأزهر، علي عدد من الأمور منها:  

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