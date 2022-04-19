خطاب المتشددين فارغ من الإسلام.. 10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب.. إنفو

أكد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تصريحات مُجدَّدة بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة، نشرتها صحيفة صوت الأزهر، علي عدد من الأمور منها:
خطاب المتشددين فارغ من الإسلام.. 10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب.. إنفوالثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 م
10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب
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