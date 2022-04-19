خطاب المتشددين فارغ من الإسلام.. 10 تصريحات مهمة للإمام الأكبر أحمد الطيب.. إنفو

كتب لؤى على

أكد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تصريحات مُجدَّدة بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة، نشرتها صحيفة صوت الأزهر، علي عدد من الأمور منها: