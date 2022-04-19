خروج عربة قطار عن القضبان فى الشرقية دون خسائر.. صور

الشرقية- فتحية الديب

شهدت محطة قطارات مشتول السوق بمحافظة الشرقية، قبل قليل، خروج إحدى عربات قطار ركاب عن القضبان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شركة السكك الحديدية، يفيد بورود بلاغ بخروج قطار عن القضبان أثناء إقلاعه من محطة قطارات مشتول السوق.



بالانتقال والفحص، تبين خروج العربة قبل الأخيرة من القطار رقم 115528 بخط سكك حديد الشرق، فيما أفادت المعلومات الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما انتقلت لجنة من السكك الحديدية لمعاينة آثار الحادث وتحديد أسباب حدوثه، وجار رفع آثار الحادث وإعادة العربة إلى القضبان وتسيير حركة القطارات.

















