حياة كريمة.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز شباب ووحدة صحية بقرية أبوشوشة

صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولته التفقدية بمركز أبو تشت، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية أبوشوشة، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.



تفقد الدوادي، مركز شباب الخوالد بأبوشوشة، والذى يقع على مساحة 5425 م، منها 150م للمبنى الإدارى، و4500 م ملعب كرة قدم يصلح للعب مباريات دورى الدرجة الثالثة لكرة القدم، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء.



وقال محافظ قنا، إن المبنى الإدارى يتكون من طابقين، ويضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، وحمامات منها حمام مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية 81%؜، بتكلفة مالية تصل إلى 6 ملايين و500 ألف جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى 30 أبريل الجارى.



وتابع الداودى، جولته بتفقد نقطة إسعاف الخوالد بأبوشوشة، المقامة على مساحة 245م، وتم الانتهاء من تطويرها بالكامل بنسبة 100%؜، بتكلفة مالية بلغت مليونا و900 الف جنيه، وتضم جراجا يستوعب سيارتىّ إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT، وصيدلية، واستراحة أطباء، وسوف تخدم الطريق الزراعى، وأهالى القرية للتعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحى متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى، وحدة طب الأسرة ببنى برزة، والتى تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية مليون و146 الف جنيه، مشيرا إلى أن الوحدة مقامة على 400 م، وتخدم أهالى قرية بنى برزة.



وأضاف الداودى، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 273 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوتشت، بنسبة 40%؜ من إجمالى المشروعات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وهو ما يعكس حجم الاستفاده التى ستعود على أهالى المركز من حيث تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.