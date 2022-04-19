حياة كريمة قدمت دعما ماديا ضمن تكافل وكرامة لـ 14 مليون مواطن.. التفاصيل

كتب أمين صالح

نفذت الدولة المصرية برنامج تكافل وكرامة، للقضاء على الفقر وهو البرنامج الذى يتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس السيسى مطلع 2019.

ونجحت المبادرة في هذا القطاع بدعم 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي وذلك ضمن مليارات الجنيهات التي وجهتها الدولة للقضاء على الفقر.

ونجحت المبادرة في خفض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع من 6.2٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021).

كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة "حياة كريمة" توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر، ووفق إعلان وزاتي التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية في 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر ب11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر.