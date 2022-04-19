اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حقائق تاريخية عن الهيدروجين منذ اكتشافه قبل أكثر من ثلاثة قرون.. تعرف عليها

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:00 م
حقائق تاريخية عن الهيدروجين منذ اكتشافه قبل أكثر من ثلاثة قرون.. تعرف عليها هيدروجين
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عدد من الحقائق التاريخية عن الهيدرجين منذ اكتشافه قبل أكثر من ثلاثة قرون وذلك وفقا لدراسة أوابك " إنتاج الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة " مارس 2021 وكانت أهم الحقائق التاريخية كالتالى..
 
 
1-  1671 وذلك على يد العالم البريطاني ، Robert Boyle والذي اكتشف أثناء وضع قطعة معدنية مثل الحديد أو الزنك داخل وعاء به حمض ، تتحرر فقاعات غازية ينتج عنها اشتعال.
 
2- 1937 حادث انفجار منطاد Hindenburg الألماني بسبب تحرر لشحنات كهرباء هيدروستاتيكية تسببت في إشعال تسربات من غاز الهيدروجين القابل للاشتعال.
 
3- 1960 سخرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " خواص الهيدروجين لاستخدامه كوقود لدعم بعثاتها إلى الفضاء.
 
4- 2018 - 2021 عاد الحديث بقوة عن استخدام الهيدروجين لخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون وصولاً إلى حياد الكربون .
 
WhatsApp Image 2022-04-19 at 4.30.19 PM

 


الهيدروجين

اوابك

الطاقة

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول

تاريخ الهيدروجين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة