حبس 5 متهمين بإلقاء علب عصير وأكياس مياه على أتوبيس في الإسماعيلية 4 أيام

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس 5 أشخاص متهمين في واقعة إلقاء علب عصير وأكياس مياه على أحد الأتوبيسات بالمحافظة بعد ظهورهم في مقطع فيديو علي موقع "تيك توك".

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء علب عصير على أحد الأتوبيسات بالإسماعيلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بإلقاء علب عصير وأكياس على أحد الأتوبيسات أثناء مروره بأحد الشوارع بالإسماعيلية، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.