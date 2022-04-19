حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المخدرات بالوراق.. وأمر بضبط وإحضار آخر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل تم القبض عليه في منطقة الوراق في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش لترويجها بين عملائه.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، ليتولى ترويجها، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها، وعليه أصدرت النيابة أمر بضبطه وإحضاره.

أكدت تحريات المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الوراق.

بإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي. اعترف المتهم عقب القبض عليه بالاتجار بالمواد المخدرة، والتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.