حبس المتهمين بالتشاجر وإشعال النار فى محل تجارى ببولاق الدكرور 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت لهم تهمة البلطجة، وحيازة أسلحة وألعاب نارية، وإشعال النار فى محل تجارى.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستمعت لأقوال شهود العيان.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، وحرق محل في بولاق الدكرور، حيث ألقى أحد المتهمين "شماريخ"، ما أسفر عن اشتعال حريق بمحل، وتمت السيطرة على النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل في بولاق الدكرور، ونشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين، كما تم الاستعانة برجال الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المشاجرة بين المتهمين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، واستخدم أحدهم "شماريخ" وألقاها خلال المشاجرة، وسقطت إحداها على محل تجاري، مما أسفر عن نشوب حريق به، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ووجه اتهاما لطرفي المشاجرة بالتسبب في اشتعال الحريق بالمحل الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.