جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ505 ملايين إصابة

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 505 ملايين و66 ألفا و684 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و199 ألفا و943 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفا و912 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و271 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و966 وفاة.