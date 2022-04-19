جنايات المنصورة تقضى بحبس 10 أشخاص سنة مع الشغل لاستعراض القوة وحيازة أسلحة

الدقهلية: شريف الديب

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، بالحبس سنة مع الشغل لـ10 متهمين حضوريا من الثانى حتى التاسع وغيابيا للمتهم الأول والعاشر لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامها قبل بعضهم البعض والأهالى بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السيطرة والتأثير على الإرادة وإلحاق الأذى المادى والمعنوي وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش ومحدث صوت والشروع فى قتل شخصين وحيازة أسلحة نارية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية 4280 لسنة 2022 جنايات مركز المنصورة والمقيدة كليا برقم 649 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال إلى محكمة جنايات المنصورة كلا من طارق.م.ع، محمود.م.م 31 سنة صاحب مطبعة مقيم قرية شها مركز المنصورة، محمد .م. ع 43 سنة كاتب بمستشفى دكرنس العام مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، أشرف .ع.أ 54 سنة صاحب مصنع تريكو مقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، محمد .ج .ا 36 سنة سائق ومقيم بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، فاروق .م.ع، عبدالرحمن. م.ع، أحمد. م .م 33 سنة مدرب كمال الأجسام مقيم بقرية شهامركز المنصورة، شادى .ط .م 30 سنة مهندس مدني مقيم بقرية شها مركز المنصورة، عوض .م.ع.

وذلك لأنهم بتاريخ 5 مارس 2022 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بالسلاح واستخدامه قبل بعضهم البعض والأهالى بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السيطرة والتأثير على الإرادة وإلحاق الأذى المادى والمعنوي وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة نارية بندقية خرطوش ومحدث صوت والشروع فى قتل شخصين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء سكاكين وشوم، وقد وقع على هذة الجريمة عدة جرائم واتهام المتهم الأول بالشروع فى قتل المجنى عليهما محمد وائل محمد مختار ومحمد حمدان عوض عمدا بأن أطلق صوبهما من بندقية خرطوش عدة أعيرة نارية فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية، واتهام من المتهم الأول حتى السابع أسلحة نارية وذخيرة وبيضاء سكاكين وشوم واتلاف سيارة مملوكة للمجنى عليه أحمد مجدى، واتهام المتهمين من الثامن حتى العاشر بحيازة سلاح محدث صوت وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية.