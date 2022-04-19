اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جماعة الحوثى تقر بتجنيد أطفال صغار خلال سنوات القتال الماضية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:01 ص
جماعة الحوثى تقر بتجنيد أطفال صغار خلال سنوات القتال الماضية الحوثيين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أقرت جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال والصغار للقتال في صفوفها على مدى السنوات الماضية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين وافقوا على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب في البلاد، مشيرة إلى أن جماعة الحوثى وقعت على ما وصفته بخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.

وكانت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية قد أعلنت أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال، عبر وسائل عدة اعتمدتها جماعة الحوثى سواء بالترهيب أو الترغيب، فضلا عن الابتزاز.

 


جماعة الحوثي

الاطفال

الامم المتحدة

تجنيد الاطفال

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