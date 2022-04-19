جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة أسمنت العامرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وسليم عبد القادر العضو المنتدب بشركة أسمنت العامرية (إحدى شركات مجموعة إنترسيمينت البرازيلية)، مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين بهدف توطيد أواصر التعاون والمساهمة فى تنمية المجتمع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، ومسئولى القطاعات بشركة أسمنت العامرية.

وأكد الدكتور قنصوة خلال اللقاء، حرص الجامعة على الاهتمام بربط البحث العلمى، بالصناعة، وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية المختلفة لتحقيق التقدم والانطلاقة المنشودة للتنمية.

وأعرب العضو المنتدب للشركة، عن أمله فى توسيع نطاق التعاون بين الجامعة والشركة، ودعم منظومة التدريب، من خلال الأكاديمية التى استحدتثها الشركة لهذا الغرض، والخروج بمشروعات تخدم المجتمع صديقة للبيئة.

واتفق الجانبان على مشاركة الشركة فى المؤتمرات والمعارض العلمية التى تعقدها الجامعة ذات الصلة بمجال الأسمنت، ورعاية حفلات تخرج الطلاب فى المجال الهندسى بالجامعة، وتقديم الأسمنت اللازم للأغراض البحثية وتحاليل المعامل فى مشاريع التخرج، وتوفير فرص زيارات تعليمية إلى مصنعها لطلبة مشروعات التخرج بالجامعة، وتوفير التدريب الصيفي لطلبة الجامعة بمختلف الأقسام، ورعاية الأبحاث الجامعية ذات الصلة بصناعة الأسمنت وشئون البيئة على الأخص، والمساهمة في معارض التوظيف للخريجيين والإعلان داخل جامعة الإسكندرية عن الوظائف المتاحة بالأقسام الصناعية بالشركة.