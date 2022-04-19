اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 9 يونيو المقبل

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:09 م
جامعة الإسكندرية تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 9 يونيو المقبل جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلن الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن بدء موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى اعتباراً من يوم 9 يونيو المقبل، وفقاً للجدول الزمني الدراسي الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب.

كما ناقش المجلس إمكانية مشاركة الجامعة فى المسابقات الطلابية فى المجالات المختلفة بين الجامعات المصرية، والتبادل الطلابى فيما بينها بهدف تبادل الثقافات والخبرات الحياتية بين المحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية.
 
ووجه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، بضرورة توثيق المؤتمرات والندوات واللقاءات والزيارات الخاصة بالأنشطة الطلابية.
 
كما وجه بتشكيل فريق عمل للمشاركة في مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كما أحيط المجلس علما بتعاقد المجلس الأعلى للجامعات مع بنك المعرفة المصرى لتفعيل برنامج Thinqi لإدارة العملية التعليمية إلكترونيا.

وناقش المجلس مقترح توفير برامج دراسية تتناسب مع احتياجات وقدرات طلاب الدمج.

وأكد ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة لوجود منسقين للأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس داخل كل كلية.

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