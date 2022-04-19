جارديان: الاقتصاد البريطانى معرض للركود فى الصيف مع زيادة الضغط على الدخول

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن خبراء تحذيرهم أن الاقتصاد البريطاني في خطر متزايد من الوقوع في ركود صيفي وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات ، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال الاقتصاديون إن الضربة المزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق وباء كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين ، وهو ما يمثل تعريف الركود.

وبعد أداء نمو أضعف من المتوقع في فبراير، ومع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992 الشهر الماضي ، قال الخبراء إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يسير الآن على المسار الصحيح للنمو بنحو 1٪ فى الربع الأول من عام 2022 قبل الانزلاق إلى عكس ذلك خلال الصيف.

وقال محللون إن النشاط سيتقلص بسبب عطلة البنوك الإضافية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو ، حيث تؤدي العطلات الرسمية عادة إلى انخفاض في الناتج الاقتصادي الإجمالي. من المتوقع أيضًا أن تؤثر العودة إلى معدلات النشاط المنخفضة في قطاع الصحة بعد حملة الشتاء لتطعيم الناس ضد كورونا ، وكذلك كبح جماح إنفاقهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة ، على النمو.

قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي في بنك ING الهولندي ، إن الاقتصاد من المرجح أن ينكمش في الربع الثاني. ويتوقع البنك انكماشًا بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو ، يليه نمو بنسبة 0.2٪ فقط في الربع الثالث.

وأوضح سميث "سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما. إذا كان الناس ينفقون المزيد من الأموال على الطاقة ، فمن المتوقع أن تنخفض بعض الأشياء غير الضرورية في أحجام المبيعات. هذا ما سنشاهده ".