اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: الاقتصاد البريطانى معرض للركود فى الصيف مع زيادة الضغط على الدخول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:49 ص
جارديان: الاقتصاد البريطانى معرض للركود فى الصيف مع زيادة الضغط على الدخول بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن خبراء تحذيرهم أن الاقتصاد البريطاني في خطر متزايد من الوقوع في ركود صيفي وسط أكبر ضغط على دخول الأسر منذ منتصف الخمسينيات ، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين.

 

وقال الاقتصاديون إن الضربة المزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق وباء كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين ، وهو ما يمثل تعريف الركود.

 

وبعد أداء نمو أضعف من المتوقع في فبراير، ومع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992 الشهر الماضي ، قال الخبراء إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يسير الآن على المسار الصحيح للنمو بنحو 1٪ فى الربع الأول من عام 2022 قبل الانزلاق إلى عكس ذلك خلال الصيف.

 

وقال محللون إن النشاط سيتقلص بسبب عطلة البنوك الإضافية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو ، حيث تؤدي العطلات الرسمية عادة إلى انخفاض في الناتج الاقتصادي الإجمالي. من المتوقع أيضًا أن تؤثر العودة إلى معدلات النشاط المنخفضة في قطاع الصحة بعد حملة الشتاء لتطعيم الناس ضد كورونا ، وكذلك كبح جماح إنفاقهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة ، على النمو.

 

قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي في بنك ING الهولندي ، إن الاقتصاد من المرجح أن ينكمش في الربع الثاني. ويتوقع البنك انكماشًا بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو ، يليه نمو بنسبة 0.2٪ فقط في الربع الثالث.

 

وأوضح سميث "سيكون قريبًا جدًا من الركود. حتى لو تم تجنبه، فإننا سنرى فقط أرقام نمو غير مرضية إلى حد ما. إذا كان الناس ينفقون المزيد من الأموال على الطاقة ، فمن المتوقع أن تنخفض بعض الأشياء غير الضرورية في أحجام المبيعات. هذا ما سنشاهده ".

 

 

 


الاقتصاد البريطانى

بريطانيا

تراجع النمو

كورونا والاقتصاد

حرب اوكرانيا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاقتصاد الفرنسى: حظر النفط الروسى سلاح رئيسى لخنق تدفقات العملات الأجنبية لموسكو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:36 ص

الاقتصاد العالمى تحت حصار التضخم وتباطؤ النمو يفاقم الأزمة.. فاينانشيال تايمز: الحرب عرقلت جهود التعافى من كورونا.. الغلاء وتراجع الإنتاج سمات مشتركة بدول العالم.. وقلق بسبب "سيناريو الصدمة" دون تعاف قبل 2023

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:00 ص

تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد البلدين..زيلينسكى يطالب مجموعة السبع بـ 50 مليار دولار لتعافي اقتصاد بلاده.. والمركزى الروسى: اقتصادنا يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلى بسبب العقوبات

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:30 م

المركزى الروسى: اقتصادنا يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلى بسبب العقوبات

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:57 ص

اقتصاد أوروبا يواصل النزيف بسبب استمرار حرب أوكرانيا.. التضخم بالاتحاد الأوروبى يصل 7.5%.. ويصل في إسبانيا لأعلى مستوياته منذ 37 عاما.. وزيادة البنزين فى بلجيكا.. وارتفاع أسعار عقود الطاقة المتجددة 30%

الأحد، 17 أبريل 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة