تمريض جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعية عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ ندوة توعية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بأنواعها المختلفة، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضور الدكتور مها أبو جازية عميد الكلية، ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها جامعة كفر الشيخ لرفع الوعي الطلابي بخطورة مشكلة المخدرات بالتعاون وإدارة شئون البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة نافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئة.

يأتى ذلك فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب ومواجهة تلك المشكلة وتقديم العلاج المناسب.

وناقشت الندوة التي حاضر فيها سلام العربى مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذي يؤثر عليه.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعية وتوزيع المطبوعات الإرشادية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان وذلك بتطبيق برامج مكافحة الإدمان داخل الجامعة في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب.

وقالت الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض بالحضور إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الندوة ، مشيرةً إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذاً لخطة إدارة الجامعة.

وأوضحت الأبعاد المختلفة لمشكلة المخدرات وكذلك شرح الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الوقاية الأولية باعتبارها حائط الصد الأول لدي الأبناء وطرق الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان.



الطالبات الحضور بكلية التمريض



المنظمون للندوة