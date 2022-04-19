تفعيل الامتحانات الإلكترونية وإلغاء الورقية بجامعة سوهاج بداية من العام المقبل

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن إلغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية نهائياً واستبدالها بالنظام الإلكتروني بجميع الكليات، لمواكبة التطورات العالمية في تطبيق نظام التحول الرقمي في أنظمة التقويم، وذلك من العام الدراسي القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة، ومديري وحدات تكنولوجيا المعلومات IT بالكليات المختلفة.



وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الجامعة استمرار العمل بنظام المنصات الإلكترونية بمختلف إصداراتها ومسمياتها، مؤكداً أهمية تدريب الكوادر البشرية، وتطوير المقررات الإلكترونية لتتناسب مع فكر وطبيعة عمل تلك المنصات والهدف المنشود منها، بما يحقق السرعة والشفافية في تنفيذ المنظومة الامتحانية بالأسلوب العلمي الحديث الذي يتواكب مع تطورات العصر رقمياً.



وذكر أنه ابتداء من العام الدراسي الجديد سيتم تعميم الاختبارات الإلكترونية على جميع الكليات بعد نجاح التجربة على القطاع الطبي، والغاء العمل بالامتحان الورقية بشكل نهائي.

وأضاف عبدالخالق، أن العام الدراسي الجديد سيشهد تعليما إلكترونيا قائما على النظام التفاعلي يتضمن تقييما إلكترونيا للطالب لحظياً، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائياً.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد حشمت، إن الهدف من الاجتماع الوقوف على مدى استعداد الكليات المختلفة بالجامعة فيما يتعلق بتجهيز المنصة الإلكترونية لأعمال الامتحانات ورفع المقررات الإلكترونية بالأساليب العلمية الحديثة.



جدير بالذكر أنه سيتم توريد 5500 جهاز حاسب آلي حديث موزعة بنسب متفاوتة على المقرين الجديد والقديم، لتمكين جميع الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونياً من مقار كلياتهم.