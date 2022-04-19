اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:03 ص
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تعرف على السلع التي صدرتها واستوردتها مصر مع أمريكا عام 2021

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:00 ص
تعرف على السلع التي صدرتها واستوردتها مصر مع أمريكا عام 2021 حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021، والتي سجلت نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 56.3%.

وتناولت بيانات الإحصاء، قائمة بأهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021 وفقا لما يلي:

 

1. ملابس بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

1. حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار.

4. طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار.


صادرات مصر

واردات مصر

جهاز الإحصاء

مصر وأمريكا

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