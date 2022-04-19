تداول 2457 حاوية خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وقد شهدت حركة تداول الحاويات الصادر الوارد نشاطا ملحوظا إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 2,457 حاوية مكافئة.



هذا وقد تم تداول أكثر من 185 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.



وفي سياق متصل، فقد شهدت بدورها الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخوله وخروج عدد 41 سفينة إلى أرصفة المينائين، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينة.



وفي إطار حرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على حماية البيئة والأمن والسلامة فقد وجه اللواء بحرى نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.