اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحطم طائرة خفيفة فى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.. ومصرع قائدها

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:12 ص
تحطم طائرة خفيفة فى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.. ومصرع قائدها تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى قائد طائرة خفيفة مصرعه بعد تحطم طائرته فى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار كونابارابران، نحو 500 كيلومتر شمال غرب سيدنى، حسبما نقلت "العين" الإخبارية.

وأضافت الشرطة أن أحد المواطنين حاول مساعدة الطيار والراكب الوحيد، وأخرجه من الطائرة وأجرى الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول الشرطة والمسعفين.

ومع ذلك، توفي الرجل، 57 عاما، والذي لم يتم التعرف عليه بعد ، في مكان الحادث.

وجرى إبلاغ الشرطة بأن الطائرة الخفيفة من طراز "سيسنا 172" غادرت المطار نفسه في وقت سابق .

ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في أسباب الحادث.

 


ولايه نيو ساوث ويلز

استراليا

تحطم طائره

تحطم طائره فى استراليا

اخبار استراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة