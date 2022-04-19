تجديد حبس 5 صبية في الإسماعيلية بعد تسببهم في وفاة شخص بواقعة "أكياس المياه"

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، تجديد حبس خمسة صبية متهمين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لارتكابهم جريمة ضرب شخص عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به.

وكان الضحية يجلس علي أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بصحبة أصدقائه فقام صبية بالقاء أكياس مياه عليه بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، فسقط المجني عليه قتيلًا خلال محاولة الالتحاق بهم وإمساكهم.

واستمعت النيابة العامة للصبية للمتهمين في واقعة إلقاء أكياس ممتلئة بالمياه، علي شخص كان يجلس علي أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية بصحبة أصدقائه، بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، فسقط المجني عليه قتيلًا خلال محاولة الالحاق بهم وإمساكهم، وخلال التحقيقات مع 3 من الصبية، اعترفوا أنهم كانوا 5 أشخاص، فتمكنت رجال المباحث مع القبض علي إثنين متهمين أخرين.

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغًا الأحد الماضي بوفاة المجني عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، وذلك تزامنًا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ لأخبارٍ حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت الصِّبية الخمسة مرتكبي الجريمة.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقال وزارة الداخلية في بيان لها، إنه عقب رصد تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم، بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى، وأمكن تحديد الصبية مرتكبى الواقعة "ثلاثة أحدث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، ثم تم القبض علي إثنين أخرين".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.