تأجيل محاكمة محام بتهمة تزوير محرر رسمى للاستيلاء على أموال بنك لـ22 يونيو

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، تأجيل جلسات محاكمة محامي لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، بلغ مقدارها 520 ألف جنيه، لجلسة 22 يونيو

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لأحد شركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي ارقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي علي خلاف الحقيقة ، ونسب صدورها زوراً لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به بأن ارسله الي المجني عليه صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي ليثبت علي خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة بأن المتهم توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية، بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح علي خلاف الحقيقة " إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه" بحساب المجني عليه ببنك مصر للمعاملات الإسلامية وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.