بعد فيديو أب حاول إلقاء ابنته من البلكونة.. المؤبد أو المشدد فى انتظار المتهم

كتب إيهاب المهندس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام أب بمحاولة إلقاء ابنته القاصر من بلكونة إحدى الشقق، مما أثار حالة من الغضب تجاه الأب الذي حاول قتل ابنته وتعريض حياتها للخطر لولا تدخل الجيران وإنقاذ الطفلة فى اللحظات الأخيرة، وفيما لم يحدد مكان الواقعة ولم يتم تلقى بلاغ بها حتى الآن.

فى البداية يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن والد الطفلة كما ظهر بالفيديو سيعاقب بنص المادة 96 من قانون الطفل لتعريض حياة بنته للخطر وتكون العقوبة فيها بمدة حبس لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المتهم يواجه تهمة الشروع فى القتل والتى تصل فيها العقبة للسجن المؤبد أو المشدد، ونصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسباب لادخل لدارة الفاعل فيها.

وأشار إلى أن المادة 46 من القانون نصت على أنه أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية:

- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

- السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

- السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لمحاولة شخص إلقاء فتاة من "بلكونة" إحدى الشقق السكنية، إلا أن الجيران أنقذوها قبل سقوطها على الأرض وتعرضها لمكروه، ولم يتم الإعلان رسميا عن وجود أية بلاغات عن الواقعة