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بط وحمام وأرانب.. تعرف على أسعار الطيور البلدى فى الزقازيق.. لايف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:35 م
بط وحمام وأرانب.. تعرف على أسعار الطيور البلدى فى الزقازيق.. لايف بط وحمام وأرانب
الشرقية - فتحية الديب

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محل بيع الطيور البلدى، وقالت الحاجة أم أحمد، صاحبة محل طيور بلدى بشارع الغرامة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، إنها تبيع كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 60 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 40 إلى 42 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ45 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها.
 

وأضافت أنها تبيع كل أنواع الطيور البلدى والتى تربيتها الفلاحات فى منزلها، وهى تشتريها منهن وتبيعها للزبائن، لافتة إلى أنه حتى الفراخ البيضة أيضا تشتريها من الفلاحات التى تربيها بمنازلهن، وأن الأهالي يقدمون عليها شراء الطيور البلدية من أنحاء مدينة الزقازيق.


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