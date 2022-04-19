اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة عين شمس

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:21 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة عين شمس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس مساء أمس الاثنين الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة العذراء مريم بعين شمس.

وجاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس نظيم راعي الكنيسة، وأعطى صاحب الغبطة كلمة العظة، حيث قدم الأب البطريرك التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم الشكر والتقدير للأب الراعي لمجهوداته في خدمة الكنيسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

وفى سياق متصل، ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة مار مرقس الرسول بالعبور.

وجاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، راعي الكنيسة، وتضمنت الصلاة الكلمة الروحية من صاحب النّيافة، الذي قدم التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم نيافته الشكر للأب الراعي على مجهوداته خلال الفترة الماضية في خدمة الرعية.

البطريرك إبراهيم إسحاق
البطريرك إبراهيم إسحاق

 

المصلين فى الكنيسة
المصلين فى الكنيسة

 

جانب من المصلين
جانب من المصلين

 

عظة البطريرك إبراهيم إسحاق
عظة البطريرك إبراهيم إسحاق

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الاقباط الكاثوليك

البصخه المقدسه

ثلاثاء البصخه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية بالمعادى تحتفل بأحد الشعانين وسط إجراءات احترازية

الأحد، 17 أبريل 2022 11:02 ص

الكنيسة الكاثوليكية تعلن تفاصيل ومراسم صلاة القداس والجناز للأنبا أنطونيوس نجيب

الإثنين، 28 مارس 2022 11:33 ص

الكنيسة الكاثوليكية تودع الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب

الإثنين، 28 مارس 2022 10:35 ص

الكنيسة الكاثوليكية فى المنيا تحتفل بعيد الأم.. صور

السبت، 19 مارس 2022 12:54 م

الكنيسة الكاثوليكية تقيم قداس ذكرى الأربعين للأنبا يوحنا قلته 18 مارس

الثلاثاء، 08 مارس 2022 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة