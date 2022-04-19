بدء تنفيذ خطة رفع كفاءة 10محاور بشوارع المنصورة بتكلفة 110 ملايين جنيه

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة برئاسة لجنة ميدانية للمتابعة على الطبيعة لأعمال مشروعات تقوية ورفع كفاءة المحاور المرورية والمداخل والمخارج والشوارع بمدينة المنصورة فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة.

هذا وقد أوضح " مختار" أنه تم الإعداد والبدء فى تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير عدد 10محاور وشوارع بالمنصورة بتكلفة إجمالية قدرها 110 مليون جنيه وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب المنصورة.

وأضاف أن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حى شرق المنصورة تبلغ تكلفتها الإجمالية 51 مليون جنيه وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع قناة السويس بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 31.9 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الأمام محمد عبده بطول 2.2 كيلو متر بتكلفة 9.5 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع بهرند من شارع عبد السلام عارف حتى شارع الدراسات بطول 900 متر بتكلفة 4 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الجرن بجديلة بطول 800 متر بتكلفة 2 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع السكة الحديد من الدراسات حتى شارع قناة السويس بطول 700 متر بتكلفة 1.6 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الهادى بعزبة عقل بطول 900 متر بتكلفة 2 مليون جنيه..

كما أوضح محافظ الدقهلية أن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حى غرب المنصورة تبلغ تكلفتها الإجمالية 59 مليون جنيه وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع مساكن العبور بطول 1 كيلو متر بتكلفة 7.2 مليون جنيه و تطوير ورفع كفاءة شارع عبد السلام عارف من الكوبرى العلوى حتى مفارق المجزر بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 25.2 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة منطقة المجزر بأطوال 3 كيلو متر بتكلفة 11.1 مليون جنيه و تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية من فندق رمادا حتى شارع جيهان بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 15.5 مليون جنيه مضيفا البرنامح الزمنى للانتهاء من تنفيذ الأعمال لجميع المشروعات المشار إليها فى 30 يونيه القادم.

ومن جانبها، أوضحت مديرة متابعة المشروعات أن اللجنة باشرت أعمالها اليوم فى شارع العبور، حيث قام المختصين بمديرية الطرق بتشوين السن لضبط المناسيب والميول لما تم دمكه لمسافة 450 م تقريبا، وكذا البدء فى طبقات باقى الشارع.

كما تابع المختصين بشركة المياه والصرف الصحى تنزيل خط الطرد الصلب بداية من المحطة لربطه بخط البولى الواصل للمعالجة، وتم التنسيق معهم لسرعة الأعمال حتى يتم فتح العمل لفرد السن فى باقى الشارع، كما تم متابعة العمل بشارع عبد السلام عارف حيث تابع المختصين بشركة المياه صب باقى غرف المحابس لخطوط الطرد فضلا عن ربط خطوط مياه الشوارع الجانبيه بالخط الجديد ، وتابع مهندسى الطرق استكمال أعمال الفرمه وتجهيزها لتسليم المعمل تمهيدا لفرد السن فضلا عن إزالة مخلفات التكسير .

كما تابع المختصين بهندسة كهرباء غرب التعامل مع الكابلات الظاهرة على لدفنها تحت عمق مناسب طبقا للمواصفات المعمول بها، كما تم متابعة العمل بشارع بهرند حيث تابع مهندسى الطرق عمليه الكشط وإزالة المخلفات لمسافة 300 م تقريبا وجارى أعمال الدمك لجزء اخر لتجهيز فرمه والتكسير وإزالة المخلفات فى باقى الشارع ، وتابع مهندسى شركة المياه صب غرف المحابس وعمل قطعية لمحابس التحكم على خط 8 بوصه .

وفى شارع قناة السويس، قالت انه تم التنسيق مع هندسة كهرباء شرق لرفع جميع أعمدة الإنارة العامة وجارى إعداد أماكن لنقل المحولات وأعمدة المشتركين ، وتابع مهندسى الطرق أعمال التشوينات وفرد طبقات الاحلال فى الأجزاء الجاهزه فى الجزيرة الوسطى، جارى الإخلاء حول كابلات الكهرباء والتليفون وحول خطوط الغاز والمياه.

جدير بالذكر، أنه سبق وان أصدر محافظ الدقهلية قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مدير متابعة المشروعات بالمحافظا وعضوية مهندسى إدارة المرافق بالمحافظة ، مهندسى مديريه الطرق والنقل وأعضاء من إدارة التفتيش بالمحافظا تكون مهام اللجنة المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ مشاريع تقوية وتأهيل ورفع كفاءة ورصف الشوارع والتنسيق بين كل الجهات والقطاعات المعنية وتذليل أى عقبات تعوق عملية التنفيذ وعرض تقارير مفصلة بما يتم من اعمال حتى يتم الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد له.

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظات، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.