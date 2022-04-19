بايدن يستعد للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

تستعد الإدارة الامريكية للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة أخرى لأوكرانيا هذا الأسبوع ، وفقًا لما قاله مسؤولين لشبكة ان بي سي.

وقال ثلاثة مسؤولين إنه من المتوقع أن تكون الحزمة مماثلة في الحجم لحزمة 800 مليون دولار التي أعلنت عنها الإدارة الأسبوع الماضي، وأضافوا إن الحزمة من المتوقع أن تشمل المزيد من المدفعية وعشرات الآلاف من قذائف المدفعية ، والتي من المحتمل أن تكون حاسمة للقتال في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

قال مسؤولون إن الرئيس جو بايدن لم يوقع على الحزمة الجديدة، لكنه سئل الثلاثاء عما إذا كان سيرسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا ، أجاب بايدن ، "نعم"، وقال المسؤولون، إن الإدارة قد تعلن أيضا عن عقوبات جديدة ضد روسيا ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك ستأتي هذا الأسبوع.

في نفس السياق، قال مات ميللر ، المستشار الخاص في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء ، "بالطبع ، نحن نعد الحزمة التالية من المساعدة الأمنية للدخول إلى أوكرانيا. لأنه صحيح أنهم يمرون بهذه المخزونات بسرعة ".

أعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها سترسل حزمة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا تضمنت 40 ألف طلقة مدفعية و 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق أوضح مسئول امريكي انه مع استخدام الجيش الأوكراني الآلاف في اليوم ، فإن 40 ألف من الطلقات سيستمرون لأكثر من أسبوع بقليل، ويعمل المسؤولون الأمريكيون على الهواتف لإقناع الحلفاء بإرسال المزيد من المدفعية والذخيرة إلى أوكرانيا حتى لا تنفد عندما يتصاعد الهجوم.