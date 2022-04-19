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بايدن: سنرسل المزيد من الأسلحة المدفعية إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:07 م
بايدن: سنرسل المزيد من الأسلحة المدفعية إلى أوكرانيا بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنرسل المزيد من الأسلحة المدفعية إلى أوكرانيا، فيما مسؤول أوروبي: نتوقع أن يعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سقوط ماريوبول في احتفالات النصر يوم 9 مايو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

 

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".

 

ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.

 


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