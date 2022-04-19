انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. وإصابة قائدها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إنقلاب سيارة نقل محملة بشكائر قبل كوبرى الشموت اتجاه بنها، أسفر عن إصابة قائد السيارة، وجرى نقله لمستشفى بنها التعليمى، وجارى رفع أثار الحادث لتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بشكاير على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كوبرى الشموت بدائرة مركز شرطة بنها.

على الفور، انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين إنقلاب سيارة نقل محملة بشكاير بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كوبرى الشموت بحوالي 100 متر بنطاق دائرة مركز شرطة بنها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وجرى نقله لمستشفى بنها التعليمى، وجرى الدفع بنعدات مجلس مدينة بنها لرفع أثار الحادث وتجنيب السيارة لفتح الحركة المرورية أمام المسافرين.