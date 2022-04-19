انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل

كتب لؤى على

انطلقت اليوم الثلاثاء، التصفيات الختامية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر، حيث تشرف على المسابقة لجنة مشكلة من لجنة مراجعة المصحف الشريف، وقطاع المعاهد الأزهرية، والجامع الأزهر، لاختبار 388 طالبًا من المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن لاختيار العشرة الآوائل على مستوى الجمهورية، وتستمر الاختبارات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء 19 إبريل إلى الخميس 21 إبريل الجاري، بالرواق العباسي بالجامع الأزهري، من خلال عشر لجان يومية لاختبار حفظة القرآن الكريم.

وتعقد اليوم الثلاثاء 19 إبريل الاختبارات لـ 9 محافظات: الشرقية، وقنا، والفيوم، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد، وتستكمل التصفيات غدًا الأربعاء ل 9 محافظات: البحر الأحمر، القاهرة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، الجيزة، المنيا، السويس، وتختتم التصفيات الخميس 21 أبريل لباقي محافظات الجمهورية: البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، الدقهلية، بور سعيد.