اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:04 م
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امتطى حصانا وتجول به فى الشارع.. النيابة تتحفظ على عاطل ادعى النبوة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:50 م
امتطى حصانا وتجول به فى الشارع.. النيابة تتحفظ على عاطل ادعى النبوة بالإسماعيلية حبس -أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قررت نيابة الإسماعيلية التحفظ علي عاطل، بعد القبض عليه لتجوله في شوارع الإسماعيلية يمتطي حصانًا ويدعي النبوه، لحين ورود التحريات حول الواقعة، وعرضه علي مصلحة الطب النفسي لبيان مدي سلامة قواه العقلية، وإجراء تحليل المخدرات.
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.
 
وتم تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، له معلومات جنائية، ويمتلك 2حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال مصدر أمنى إن المتهم يدعي "محمد ح ع " 34 عامًا، مقيم بشارع الدقهلية بدائرة قسم ثانٍ، وعليه 5 أحكام، ومدمن للمخدرات.

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