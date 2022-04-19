اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:40 ص
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لتوثيق قصص مصر التنموية..

اليوم.. التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:00 ص
اليوم.. التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن المشاط
كتب محمد أسعد

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تُعلن اليوم الثلاثاء، وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن الدولية، والتي تستهدف من خلالها توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.
 
وتأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية ، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
 
ومن المقرر أن تشهد فعالية إطلاق الشراكة حضور عدد من الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص ورواد الأعمال.
 
 

التعاون الدولي

رانيا المشاط

التنمية المستدامة

رؤية مصر ٢٠٣٠

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