اليابان: زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظتى إيباراكى وفوكوشيما‎‎

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان نشرته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، أن الزلزال الذي وقع في الساعة 8:16 صباحًا بالتوقيت المحلي سجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في شمال إيباراكي، بينما سجلت أجزاء من محافظات إيباراكي وفوكوشيما وتوتشيجي وسايتاما 4 درجات، ولم يتم إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" حتى الآن.



وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع في جزء داخلي من فوكوشيما على عمق حوالي 93 كيلومترا. وتسبب في دفع خدمات قطارات توهوكو شينكانسن السريعة إلى التوقف في حالات الطوارئ لتأكيد السلامة ، لكن العمليات استؤنفت لاحقًا مع تأخيرات تصل إلى 10 دقائق، وفقًا لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية.



ولم يتم تسجيل أي اضطرابات في محطة توكاي 2 للطاقة الذرية الواقعة على ساحل محافظة إيباراكي وكذلك في محطتي فوكوشيما دايتشي ودايني للطاقة النووية، بحسب مشغليهما.