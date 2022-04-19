اليابان توافق على استخدام لقاح "نوفافاكس" الأمريكى المضاد لكورونا

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بموافقة وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية على هذا اللقاح، يصبح نوفافاكس رابع لقاح وافقت اليابان على استخدامه على أن تعمل شركة "تاكيدا" اليابانية للأدوية على إنتاجه محليا.

وسيكون لقاح نوفافاكس هو أول لقاح بروتيني مخصص للمرضى الذين لا يستطيعون استخدام اللقاحات الحالية بسبب مخاطر مثل الحساسية.

وقال وزير الصحة الياباني شيجيوكي جوتو، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة وفرت 150 مليون جرعة، قائلا: "لقد اشترينا الجرعات لزيادة استقرار وتنوع إمدادات اللقاح".

ويمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر في جرعتين متباعدتين بفارق ثلاثة أسابيع، ويمكن استخدامه أيضا كجرعة معززة بعد ستة أشهر.