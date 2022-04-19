النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل زوجة علي يد زوجها لخلافات عائلية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

وصلت النيابة العامة لمعاينة مسرح جريمة مقتل زوجة علي يد زوجها بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بسبب الخلافات العائلية.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن الزوج يدعي "أحمد .ط"، 27، عامًا، مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التي أقدم علي قتلها وهي مريم السيد أدريس، 25 عامًا، ولديهم ثلاثة أبناء هم جنا 7 سنوات، ومحمد 4 سنوات وعمر عامين ونصف، ولقت الزوجة مصرعها علي يد زوجها نتيجة الضرب المبرح بعصا خشبية علي جسمها، كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة منذ يومين، وتم اكتشاف الواقعة قبل قليل، وهرب الزوج بعد ارتكابه الواقعة بصحبة أبنائه الثلاثة.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجني عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلها، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وجاري معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة.