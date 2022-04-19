اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:31 ص
أكرم القصاص
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المغرب: أكثر من 5700 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 ص
المغرب: أكثر من 5700 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة اختبار كورونا
ا ش ا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 5701 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
 
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6213875 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24799345 شخصا حتى يوم الإثنين، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23276081 شخصا.
 
وأضاف البيان أن 820 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1172 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال نفس الفترة.
 
يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

الصحة المغربية

الجرعة الثالثة

لقاح كورونا

اخبار المغرب

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