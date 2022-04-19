المشدد 5 سنوات لحداد وعامل سرقا دراجة بخارية من قائدها بالإكراه فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة حداد وعامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما فى القضية رقم 12165 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من "يوسف . ص . م" 15 عاما سائق، بأنه حال إستقلاله دراجة بخارية "توك توك" قيادته بالطريق العام ، فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن ، وحال وصولهم قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" فى وجهه، مهددا إياه وبث الرعب فى نفسه ، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغ مالى بحوزته ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد . م . م" 25 عاما حداد، و"سعيد . ر . م" 22 عاما عامل، والمقيمان بدائرة قسم بلبيس، حيث وجدت نفسهما الأمارة بالسوء ضالتها فى سلب مال الآمنين، وما إن أبصروا المجنى عليه استوقفوه وطلبا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وما إن وصلوا لوجهتهم قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض مطواة فى وجهه، وقاموا بالاستيلاء على منقولاته كرها عنه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.