القضاء الأمريكى يأمر بتعويض موظف 450 ألف دولار بسبب حفل عيد ميلاد.. اعرف القصة

وكالات الأنباء

أعلنت شركة أمريكية عزمها استئناف قرار قضائى منح 450 ألف دولار لموظف لديها، بعد تعرضه لنوبة هلع بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت له خلافا لإرادته.

ووفقا لموقع "مونت كارلو" الدولية، كان كيفن برلينغ الذى يقول إنه يعانى من اضطراب القلق، نبّه رئيسته في شركة Gravity Diagnostics إلى عدم رغبته فى الاحتفال بهذا اليوم لأنه يعيد إليه ذكريات سيئة مرتبطة بطلاق والديه، بحسب وثائق قضائية.

لكن في السابع من أغسطس 2019، خلال استراحة الغداء، تمنى بعض الزملاء "عيد ميلاد سعيداً" لبرلينغ الذي وجد لافتةً رُفعت للمناسبة في غرفة استراحة الشركة الواقعة في كنتاكى (وسط الولايات المتحدة الشرقي). وتوجه بعدها إلى سيارته حيث تعرض لنوبة هلع وفق قوله.

في اليوم التالي، خلال اجتماع مع مديرته وزميل آخر لمناقشة سلوكه، ثارت ثائرة برلينغ عليهما بـ"لغة الجسد من خلال قبضات اليد والأسنان المشدودة والوجه الأحمر والارتجاف"، وطلب شفهيا من مديرته "التوقف عن الكلام"، بحسب المحامي عن Gravity Diagnostics جون مالي في رسالة بالبريد الإلكترونى.

وأضاف المحامى أن المديرة والموظف الآخر الحاضر في الاجتماع "كانا مرعوبين على سلامتهما الجسدية"، ما دفع الشركة إلى طرد برلينغ. قبل الحادث، لم يتلق برلينغ أي تنبيه بشأن سلوكه.

وطعن برلينغ في قرار إقالته، ورفع دعوى قضائية ضد شركة Gravity Diagnostics بتهمة "التمييز على أساس الإعاقة"، وحصل الشهر الماضي على تعويض قدره 450 ألف دولار، بما يشمل 150 ألف دولار عن خسارة الدخل و300 ألف دولار عن الإذلال وفقدان الثقة بالنفس والمعاناة الناجمة عن قرار الطرد.

وأعلن مالي أن الشركة التي تنفي أي تمييز وتقول إنها لم تُبلّغ قبلاً بمشاكل الموظف الصحية، تعتزم استئناف القرار.