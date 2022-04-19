اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:31 م
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القبض على 4 متهمين بقتل عجوز داخل منزلها فى الغربية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:15 م
القبض على 4 متهمين بقتل عجوز داخل منزلها فى الغربية حبس - صورة أرشيفية
الغربية: محمد طارق

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تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز السنطة بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على 4 متهمين بقتل عجوز أثناء تواجدها بمنزلها بقرية كفر الحاج داود التابعة لمركز ومدينة السنطة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة، بتلقي بلاغ يفيد بالعثور على جثة عجوز تبلغ من العمر 80 سنة ومقيمة بمفردها داخل منزلها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية ومركز شرطة السنطة، وبالانتقال عثر عليها داخل منزلها ومصابة بجرح قطعي بالرقبة وطعنات بالبطن، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة للتحقيق.

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