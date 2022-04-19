العربية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقود بعثة خبراء لمحطة تشيرنوبل النووية

كتب أحمد عرفة

يقود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي بعثة خبراء لمحطة تشيرنوبل النووية، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أوكرانيا أبلغتنا باستعادة الاتصالات المباشرة مع محطة تشيرنوبل النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".



ونشرت الوزارة، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.